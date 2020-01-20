Uyuşturucudan ölen vatandaşın ölümüne neden olan 1 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aldığı uyuşturucu maddenin etkisi ile ölen vatandaşa uyuşturucu maddeyi satan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 17 Ocak tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir anda fenalaşan Cihat Fidan (27) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında Cumhuriyet Savcısı'nın durumdan şüphelenmesi üzerine Fidan'ın yapılan otopsi incelemelerinde ölümüne uyuşturucu maddenin neden olduğu tespit edildi.

Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fidan'ın ölümüne neden olan uyuşturucu maddeyi aldığı kişi ya da kişilerin belirlenmesi için inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Fidan'ın irtibat kurarak uyuşturucu medde satın aldığı değerlendirilen G.N. ve G.M.B. ile bu şahıslarla irtibatlı olan M.D.Ö. ve B.S. isimli şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda G.N. G.M.B. ve B.S. şahıslar gözaltına alınırken, M.D.Ö. isimli şahsın cezaevinde olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan B.S. serbest bırakılırken, G.N. ve G.M.B. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan G.N. tutuklanırken, G.M.B. serbest bırakıldı.