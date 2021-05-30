Uzaktan bağlama eğitimleri veriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Anne Şehir projesi kapsamında ilkokul çağındaki çocuklar ve lise çağındaki gençlere uzaktan eğitimle bağlama dersleri veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Anne Şehir projesi kapsamında bağlama dersleri verilmeye başlandı. İlkokul çağındaki çocuklardan lise çağındaki gençlere kadar bağlama çalmayı öğrenmek isteyenler, çevrim içi olarak bağlama derslerine katılabiliyor. İlkokul 2. sınıftan lise 1'e kadar yaş aralığında bulunanların katılabildiği bağlama dersleri iki seviyede veriliyor. Katılımcıların haftada 1 gün 2 saat dahil olduğu dersler, yüz yüze eğitim başlayana kadar uzaktan eğitim şeklinde verilecek. Verilen eğitimler arasında bağlama eğitimi, nota eğitimi, solfej eğitimi ve koro eğitimi yer alıyor.