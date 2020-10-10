İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üzerine benzin dökerek yakan ağır yaralı genç helikopterle Kocaeli'ne sevk edildi

Girdiği bunalım sonucu üzerine benzin dökerek kendini ateşe vermesi sonucu vücudu ağır şekilde yanan genç, Konya’da tedavi gördüğü hastaneden ambulans helikopter ile Kocaeli’ne sevk edildi.

Girdiği bunalım sonucu üzerine benzin dökerek kendini ateşe vermesi sonucu vücudu ağır şekilde yanan genç, Konya'da tedavi gördüğü hastaneden ambulans helikopter ile Kocaeli'ne sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki Hasan A. adlı şahıs, girdiği bunalım sonucu üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Alevler içinde kalarak vücudunda ağır yanıklar oluşan genç, olay yerine gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Hasan A., durumunun ağırlaşması sonucu Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile Kocaeli'de bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi.


Ambulans helikopter ile Derince ilçesinde bulunan hastane otoparkına getirilen ağır yaralı genç, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Yanık Ünitesine alınan genç yoğun bakımda tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.