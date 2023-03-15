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Üzerine demir kapı düşen çocuk yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, bina avlusuna çıkan demir kapının raydan çıkıp üzerine düşmesi neticesinde hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, bina avlusuna çıkan demir kapının raydan çıkıp üzerine düşmesi neticesinde hayatını kaybetti.


Olay, Orhangazi Mahallesi 241. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki Mustafa Eren Bayram ve arkadaşları sokak üzerindeki boş binanın avlusuna açılan demir kapıyla oynarken, kapı raydan çıktı. Minik Mustafa Eren, raydan çıkan demir kapının üzerine düşmesiyle hayatını kaybetti. Mustafa Eren Bayram, Orhangazi Cami'de kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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