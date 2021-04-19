Uzman çavuşun ismi, şehit düştüğü o camiye verildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde freni patlayan minibüsün inşaat halindeki camiye çarpması sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Orkun Eyice'nin ismi, inşaatı tamamlanan o camiye verildi.

Geçtiğimiz yıl Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak üzerinde meydana gelen kazada, yokuş aşağıya inen midibüsün freni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Midibüs sürücüsü kurtarabilmek için aracı yokuş yukarı olan bir sokağa sokmak istedi. Ancak karşı şeritten gelen otomobil ile çarpışan midibüs, ardından inşaat halindeki caminin duvarına çarparak durabildi. Kazada görevden dönen 8 askeri personel yaralanırken, ağır yaralanan Uzman Onbaşı Orkun Eyice ise yaklaşık 1 buçuk aydır süren yaşam savaşına yenik düşerek, 6 Ekim 2020 yılında şehit oldu.

Şehit Orkun Eyice Cami

Körfez Belediyesi ise Amasyalılar Mahallesi olarak da bilinen Hacı Osman Mahallesi'nde Otobanüstü mevkiinde başlattığı o caminin inşaatını tamamladı ve ibadete hazır hale getirdi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte çalışmaların tamamlandığı camide incelemelerde bulundu. Bölgede geçtiğimiz yıl yaşanan üzücü olaya değinen Söğüt, "Burada geçtiğimiz yıl üzücü bir hadise yaşanmış ve bir jandarmamız şehit olmuştu. Bu hepimizi büyük üzüntüye sürükledi. Görevden dönüyorlardı. Bizler de şehidimizin ismini bu camiye vermek istedik. Camimizin ismi de Şehit Orkun Eyice Camii oldu" ifadelerini kullandı.

150 kişi kapasiteli

858 metrekarelik alanda inşa edilen cami, 150 kişilik kapasiteye sahip. Caminin bodrum katında bay ve bayan WC'ler ile abdesthane ve engelliler için alan yer alıyor. Çevre düzenlemesinin de tamamlanması ile birlikte caminin ibadete açılması bekleniyor.