Uzmanı açıkladı: "Bu yaz para tatile çıkmayacak"

Yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, 2019 yılının sonunda başlayan ve 2022 yılının yaz aylarına kadar etkisini gösteren pandeminin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirterek, “Küresel bazda pandeminin etkileri yeni yeni kayboluyor ve bununla birlikte piyasalar da canlanmaya başlayacaktır. Tam piyasalarda hareketlilik yaşanırken iş ve yatırım dünyası bu fırsatı geri çevirerek tatile çıkmayacağını düşünüyorum. Normal şartlarda yaz aylarında borsa, kripto para, altın gibi yatırım araçlarında bir durgunluk olur ve eylül ayı itibari ile de bu durgunluk yerini hareketliliğe bırakırdı. Fakat pandemin çıkmış yani yara almış bu sektör bu yaz ayında tatile çıkmayacaktır. Bu yaz aylarında piyasaların hareketli geçeceğini söyleyebiliriz. Özellikle Amerika, Çin, Türkiye gibi üretime katkı sağlayan ülkeler bu durumu daha iyi hissedecektir. Gelecek yaza kadar piyasaların hareketli olacağının müjdesini şimdiden verebiliriz. Zaman toparlanma ve ivmelenme zamanıdır bunu herkes fark edecek ve görecektir” ifadelerini kullandı.

2023 yılında büyüme oranlarında da bir ivmenin yaşanacağını da hatırlatan İstanbuli, “Türkiye bu büyüme oranları arasında başı çeken ülkelerden birisi olacaktır” dedi.