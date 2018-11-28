Uzmanlar uyardı, “Erken doğum önlenebilir”

Dr. Emin Haqverdiyev, “Erken doğum riskine sahip olan hastaların yakın takibe alınması gerekmektedir” dedi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emin Haqverdiyev, yaşanan erken doğum vak'aların nedenleri ve tedavisi hakkında önemli bilgiler aktardı. Erken doğumların yüzde 80'inin daha önce bir erken doğum yaşamış olmasından, enfeksiyonlar ve rahim ve rahim ağzı ile ilgili geçirilmiş ameliyatlar sonucunda meydana geldiğini kaydeden Haqverdiyev, erken doğumların yüzde 20'sinin ise bebeğin annenin sağlığına zarar vermesi sonucunda hekimler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Erken doğumların tıbbi müdahalelerle engellenebileceğini aktaran Op. Dr. Emin Haqverdiyev, tekrarlayan ve tedavi edilmeyen vajinal enfeksiyonların erken doğumu tetiklediğini ifade etti.

“Erken doğum yapmış bir annenin yine erken doğum yapma ihtimali yüksektir”

Erken doğumun nedenleri hakkında bilgiler veren Haqverdiyev, “20 ila 37 hafta arasında olan her doğuma erken doğum diyoruz. Bunların yüzde 80'i altta sayacağımız nedenlerden, yüzde 20'si ise anne veya bebeğin sağlığına tehdit oluşması durumunda biz hekimler tarafından gerçekleşmektedir. Erken doğumun çeşitli nedenleri vardır. En başta gelen sebep geçirilmiş erken doğum öyküsüdür. Erken doğum yapmış bir annenin yine erken doğum yapma ihtimali genel topluma göre biraz daha yüksektir” dedi.

“Tedavi edilmeyen vajinal enfeksiyonların erken doğumu tetikler”

Erken doğuma neden olan bir diğer sorunun ise enfeksiyonlar olduğunu belirten Op. Dr. Emin Haqverdiyev şöyle konuştu: “Dikkat etmemiz gereken husus bu enfeksiyonların ihmal edilmiş olması tehlike çanlarının daha şiddetli çalmasına sebep olur. Bu konunun gebelerimizin aklında yanlış bir imge oluşmasını istemediğim için üstüne basarak, tekrarlayan ve tedavi edilmeyen vajinal enfeksiyonların erken doğumu tetiklediğini söylemek istiyorum. Daha az oranda ise rahim ve rahim ağzı ile ilgili geçirilmiş ameliyatlar ve doğuştan gelen rahim bozuklukları düzeltilmiş olsalar dahi sayabilir.”

“Hastalara 12-14 hafta arasında koruma amaçlı serklaj ameliyatını yapıyoruz”

“Erken doğum riskine sahip olan hastaların yakın takibe alınması gerekir” uyarısında bulunan Op. Dr. Emin Haqverdiyev, “Rahim ağzı ölçümü 3 santimin altında ise haftalık takip, 2,5 santimin altında ise serklaj işlemi dediğimiz rahim ağzının çepeçevre sarılması ameliyatı yapılmalıdır. Modifiye serklaj yöntemi sayesinde yüzde 30 olan başarı oranı, yüzde 80'lere çıkmış bulunuyor. Tanımlanan bu yöntem sayesinde önceleri ameliyat edemediğimiz düzeyde olan açıklıklara başarılı çözüm bulabiliyoruz.

Bunlar koruyucu amaçlı ve acil serklaj olmak üzere ikiye ayrılır. Erken doğum yapacağından şüphelendiğimiz hastalara 12-14 hafta arasında koruma amaçlı serklaj ameliyatını yapıyoruz ki başarı oranı yüzde 95'lerdedir. İşlem olarak yakın zamanlara kadar bizi zorlayan ve daha sorunlu olan kısım ise enfeksiyon ve kanamanın varlığı ile başarı oranını iyice düşüren acil serklajlardı” şeklinde konuştu.