Uzmanlardan spiral seçimlerini adet düzenine göre yapın uyarısı

Öğr. Üyesi Bertan Akar, bakırlı ve hormonlu olmak üzere iki çeşit spiral olduğunu aktararak, “Adet kanama miktarının, süresinin fazla olduğu ve ağrılı adet gören kadınlarda hormonlu spiral uygunken, diğer kadınlarda tercihen bakırlı spiraller tercih edilebilir” dedi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Öğretim Üyesi Bertan Akar, aile planlaması yöntemlerinden Türkiye'de en sık kullanılan yöntem olan spirallerin kullanımı hakkında bilgi aktardı. Bakırlı ve hormonlu olmak üzere iki çeşit spiral olduğunu belirten Dr. Bertan Akar, adet kanama miktarı ve ağrılı adet durumuna göre spiral kullanımının dikkatine önem çekti. Spiralin dış gebelik ve pelvik enfeksiyon oranlarını azalttığına dikkat çeken Dr. Akar, adet kanama miktarının, süresinin fazla olduğu ve ağrılı adet gören kadınların hormonlu spiral kullanmasını önerirken, diğer kadınların ise tercihen bakırlı spiraller kullanabileceğini söyledi.

“Bakırlı spiraller rahim ve rahim ağzı kanserlerinde kullanılmaz”

Dr. Akar, “Dünyada 1909 yılında kullanıma sunulmuş olan spiraller, Türkiye'de modern aile planlaması yöntemleri içinde en sık kullanılanıdır. Genel olarak bakırlı ve hormonlu olmak üzere iki çeşidi olan spiral kişiye özel olarak seçilmelidir. Adet kanama miktarının, süresinin fazla olduğu ve/veya ağrılı adet gören kadınlarda hormonlu spiral uygun iken, diğer kadınlarda tercihen bakırlı spiraller tercih edilebilir. Bakırlı spiraller genel olarak tanı konulmamış vajinal kanama, aktif pelvik inflamatuar hastalık, rahim ve rahim ağzı kanserlerinde kullanılmaz. Hormonlu spiral ise bunlara ek olarak migren tipi baş ağrısı olanlarda, aktif tromboembolik hastalığı olanlarda, aktif karaciğer hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır” dedi.

“Spiral uygulamasının ardından ilk kontrol uygulamayı takip eden ilk adet sonrası olmalıdır”

Spirallerin genel olarak güvenli koruma süresinin ortalama 5 yıl olduğunu ifade eden Akar, “Spiral uygulamasının ardından ilk kontrol, uygulamayı takip eden ilk adet sonrası olmalıdır. Bundan sonraki kontroller yıllık olarak yapılmaktadır. Bakırlı spiral genel olarak bazı kadınlarda karnın alt bölgesinde rahatsızlık, adet kanamalarında süre ve miktar olarak artma, ağrılı adet görme, adet dönemleri arasında lekelenme ve kramplar olabilir. Bu yakınmalar üçüncü adet döneminden başlayarak azalır. Hormonlu spirallerde ise kadınların yaklaşık üçte ikisinde ilk bir yıl içerisinde adet miktarında azalma ve aralıklarda artma görülebilir. Bunun haricinde memelerde dolgunluk, akne, ruhsal durum değişikliği, karında şişlik, baş ağrısı gibi belirtilere sebep olabilir. Spiral, güvenli ve çok etkilidir. Uzun süre korur, geri dönüşümlüdür, bırakılınca doğurganlık hemen geri döner, cinsel ilişkiden bağımsızdır, emzirme ve ilaçlarla ile etkileşimi yoktur. Ayrıca dış gebeliği ve pelvik enfeksiyon oranlarını azaltması ile en çok tercih edilen yöntem olarak kullanımı devam etmektedir” diye konuştu.