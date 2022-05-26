İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uzunbey'de dere ıslahı çalışması yapılıyor

Kartepe’de bulunan Uzunbey Mahallesi’nde dere ıslahı çalışması yapılıyor.

Kartepe'de bulunan Uzunbey Mahallesi'nde dere ıslahı çalışması yapılıyor.


Uzunbey Mahallesi'nden geçen Yirim Deresi'nin düzenli akışını ve taşkınların önlenmesini sağlamak için üzerinde araç ve yaya yol geçişi için menfez çalışması tamamlanan derede, toplam 310 metre uzunluğunda ıslah çalışması gerçekleştiriliyor. Uzunbey Mezarlığı yanından geçen derenin ıslah çalışmalarında, yaya ve araç trafiği için 20 metre uzunluğunda betonarme menfez yapıldı. Tamamlanma aşamasına gelen menfez çalışmalarının ardından asfalt çalışması yapılacak.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.