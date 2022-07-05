Uzunçiftlik Aile Sağlık Merkezi hizmete girdi

Kartepe Belediyesi'nin ek hizmet binası 3 mahalleye hizmet verecek olan Uzunçiftlik Aile Sağlık Merkezi'ne dönüştürüldü.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Emekevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde, daha önce Kartepe AŞ ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü hizmet binası olarak faaliyet gösteren binayı, İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis ederek, Aile Sağlığı Merkezi'ne dönüştürülmesi için çalışmaları başlanmıştı. Yapılan çalışmaların tamamlanması sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, beraberinde İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, muhtarlar ve meclis üyeleri ile birlikte incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrasında açıklama yapan Mustafa Kocaman, "Ataevler, Emekevler ve Uzunçiftlik mahallelerimize, Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet etmek üzere, eski hizmet binamızı İlçe Sağlık Müdürlüğümüze tahsis ettik. Yapılan çalışmalar neticesinde son teknoloji ile kısa zamanda Aile Sağlığı Merkezi tamamlandı. Yeni Aile Sağlığı Merkezimizin hemşehirlerimize hayırlı olmasını ve şifalar getirmesini dilerim" dedi.

Uzunçiftlik Aile Sağlığı Merkezi'nin de faaliyete geçmesi ile birlikte Kartepe Belediyesi'nin tahsis ve tadilat katkıları ile toplamda 8 sağlık ocağı ve sağlık merkezi vatandaşlara hizmet verecek.