Uzuntarla Kültür Merkezi'nin yapımı için çalışmalar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kartepe'de inşa edilecek olan kültür merkezinin hafriyat çalışmalarına başlanıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesi Uzuntarla'da kültür merkezi inşa ediyor. Merkez içinde muhtarlık ofisi ve sağlık ocağını da bulunduracak çok amaçlı bir yapı olacak. Kültür merkezi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılacak. Bünyesinde konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleştirmelerine imkân verecek. Yapı, KO-MEK sınıflarıyla da çeşitli kurslara ev sahipliği yapacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kültür merkezinin yapılacağı alanda ilk vurarak hafriyat çalışmalarına başladı.

Kısa süre içerisinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulması beklenen yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlı salon, gelin odası, kulis, bay bayan tuvaletleri yer alacak. KO-MEK bölümünde ise spor salonu, derslikler ve muhtarlık birimleri oluşturulacak. Sağlık ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası ve mescit bulunacak.