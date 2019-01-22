Uzuntarla Spor Tesisleri için imzalar atıldı

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ortak projesi olarak hazırlanan Uzuntarla Sentetik Çim Futbol Sahası ve Spor Tesisleri'nin projesi tamamlanarak ihale yapıldı. Kendi alanında örnek olacak şekilde planlanan Uzuntarla Sentetik Çim Futbol Sahası ve Spor Tesisleri yapımı için Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürü Cavit Kuzu ile ihaleyi kazanan firma arasında sözleşme imzalandı. Uluslararası FİFA Qutaliy Belgeli amatör kulüplerin müsabaka amaçlı maç yapabileceği standartta sentetik çim futbol sahası oyun çizgileri 68 105 metrekare ebatlarında olurken, ısınma ve koşu-yürüyüş yolu futbol sahası çevresinde 4,40 santim genişliğinde olacak. Yapılacak olan gece karşılaşmalarına göre aydınlatma sisteminin yanı sıra otomatik sulama tesisatı ile sahanın sulaması yapılacak.

Uzuntarla Sentetik Çim Futbol Sahası ve Spor Tesisleri içerisinde soyunma odaları, 8 adet duş, 8 adet lavabo, 4 adet tuvalet, 300x300 metrekare büyüklüğünde saha komiseri, sağlık görevlisi odası, erkek ve kadın hakem odaları, büfe, 2 adet kulüp odası, saha görevlisi odası, hidrofor odası, seyirciler için dört adet erkek ve bir adet kadın tuvaleti, çelik yapıdan oluşacak olan 300 kişilik tribün yer alacak. Çevre düzenlemesi için de 184 adet mavi selvi ağacı dikilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte koordineli bir şekilde Uzuntarla Sentetik Çim Futbol Sahası ve Spor Tesisleri'nin projelendirmesi ve ihalesi yapıldı. Uzuntarla Mahallemi ve çevresine hizmet verecek olan tesis yaklaşık 4 Milyon TL'ye mal olacak. Kartepemiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.