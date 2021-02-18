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Vadi İzmit evlerinde 4 daire daha alıcı buldu

İzmit Belediyesi’nin Vadi İzmit evlerinde 4 daire daha bugün yapılan ihale ile alıcı buldu.

İzmit Belediyesi'nin Vadi İzmit evlerinde 4 daire daha bugün yapılan ihale ile alıcı buldu.


Fatih Mahallesindeki Vadi İzmit evlerinin üçüncü ihalesi bugün İzmit Belediyesinde gerçekleştirildi. İhalede, 4868. ada 6 numaralı parselde bulunan B2 ve K bloklarındaki 4 daire, 333.334 TL ile 500.000 TL arasında değişen muhammen bedeller ile alıcı buldu. Vadi İzmit evlerinin satışı ile ilgili daha önceki iki ihalede 4 daire alıcı bulurken bugün yapılan ihaleyle birlikte toplam satılan daire sayısı 8'e yükseldi. Bir sonraki ihale ise 25 Şubat Perşembe saat 11.30'da Belsa Plaza A Blok 9. Kat toplantı salonunda düzenlenecek. İhalede 26 daire daha satışa sunulacak.

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