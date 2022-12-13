Vakıf İş Hanı ve İzmit Belediyesi'nin yol polemiği

İzmit Fethiye Caddesi üzerinde bulunan Vakıf İş Hanı, 14 Mayıs tarihinde yıkıldı. İş merkezi esnaflarının kurduğu İzmit Birlik Limited Şirketi bünyesinde yeniden yapılacak olan iş hanı çalışmaları, İzmit Belediyesi ile olan anlaşmazlıklar sebebiyle bir türlü başlayamadı. Belediye, esnafın mağdur olmaması için çalışmaların Fethiye Caddesi yenileme projesi ile başlamasını istedi. Fakat firma proje eksikleri sebebiyle çalışmalara başlayamadı. Projesini tamamlayan firma, inşaata başlamak istedi. Ancak cadde üzerinde yeni döşenen parke taşlarının oturmamasını gerekçe gösteren İzmit Belediyesi, güzergah olarak Fethiye Caddesi'nin Cumhuriyet Bulvarı tarafının kullanılmasını istedi. Vakıf İş Hanına daha kısa mesafede bulunan güzergah için bu sefer de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi izin vermedi. UKOME'den (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) ve emniyetten izin alan firma, saat 22.30'da, 10 ton demir yüklü kamyon ile Fethiye Caddesi'ne girmek istedi. Birlik A.Ş. yöneticileri, İzmit Belediyesi zabıtalarından cadde girişinde bulunan bariyerlerin kaldırılmasını talep etse de zabıta ekipleri yolu açmayacaklarını söyledi. Bunun üzerine firma yetkilileri durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin gelmesine rağmen zabıta görevlileri bariyerleri açmadı. İnşaat alanına malzeme getiren kamyonlar alana giremeden geri dönmek zorunda kaldı.

"Kamyondaki malzemeleri inşaat alanına indiremeden geri göndermek zorunda kaldık"

Kamyonların inşaat alanına girememesi üzerine basın açıklaması yapan İzmit Birlik Limited Şirketi yöneticisi Ali Osman Aykan, "Kamyondaki malzemeleri inşaat alanına indiremeden geri göndermek zorunda kaldık. Bugünden sonra gerekli idari mahkemelere başvurarak hakkımızı arayacağız. Tonajımızı azaltalım, malzemeleri daha farklı güzergahlardan getirelim diye çeşitli tekliflerle bulunmuş olmamamıza rağmen İzmit Belediyesi bize ‘Sadece güney cephesinden giriş yapabilirsiniz, başka hiçbir yerden girmenize müsaade etmeyeceğiz' dedi. Şu anda bizi engelleyerek buradan girişimize müsaade etmiyorlar. Yola, herhangi bir kamu malına zarar verdiğimiz takdirde bu zararı karşılayacağız" dedi.