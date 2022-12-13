Vakıf İş Hanının yol problemini, Büyükakın çözdü

Vakıf İş Hanı yetkililerinin inşaata başlamak için malzemeleri Fethiye Caddesi'ne sokma girişimi hüsranla son buldu. Yaşanan krize Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın el attı. Başkan Büyükakın, yürüyüş yolunun kırılması talimatını verdi.

İzmit'te, Fethiye ve İstiklal Caddesinin kesiştiği noktada bulunan Vakıf İş Merkezi yetkilileri, inşaat amacıyla dün gece demir yüklü araçları içeriye sokmak istedi. Ancak İzmit Belediyesi ekipleri, kamyonların geçişine izin vermedi. Sıkıntının çözümü için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile görüşmek isteyen esnaflar, iddiaya göre randevu alamadı. Hürriyet'e ulaşamayan esnaf bu sefer şansını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'dan yana kullandı. Büyükakın bugün Fethiye Caddesine geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney bugün Vakıf İş Hanı esnafını dinledi. Vakıf İş Hanı yetkilileri ellerindeki izin belgelerini Büyükakın'a göstererek yardım talebinde bulundu. Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak çözüm üretmek zorunda olduklarını söyleyerek ”Kıralım o zaman, devlet inat etmez, kıralım ne yapalım sağlık olsun ”dedi.

Kırılacak alana da gelen Büyükakın bölgede incelemelerde bulundu.