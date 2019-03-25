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Vali Aksoy Eskihisar Millet Bahçesini inceledi

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gebze Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Eskihisar Millet Bahçesi Macera Parkını inceledi.


Gebze Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Eskihisar Millet Bahçesi Macera Parkını ziyaret eden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, incelemelerde bulundu. Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in eşlik ettiği Vali Aksoy, millet bahçesini dolaşarak yetkililerden bilgiler aldı. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Vali Aksoy, Başkan Köşker'i başarılı projesinden ötürü tebrik ederek, bu tür projelerin bölgeye değer kattığını ifade etti.

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