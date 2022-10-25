Vali Yavuz sokak sokak gezerek, onlarca Türk bayrağı dağıttı

Vali Yavuz, "Bugün itibariyle 250 bin bayrağı tüm ilçelerimize dağıtmaya başladık" dedi.

Kocaeli Valiliği tarafından başlatılan "Her Eve Bir Bayrak" kampanyası çerçevesinde, yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Vali Seddar Yavuz, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile birlikte İzmit Yürüyüş Yolu'nda temaslarda bulundu. Heyet, 70'den 70'e herkese Türk bayrağı takdim etti. Türk bayrakları ile cadde adeta kırmızı beyaza boyandı.

"Bayrak, onur ve haysiyeti temsil eder"

Cumhuriyetin önemine değinen Vali Yavuz, "Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, azizi şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Devletimizin bugün ki gücüne kavuşmasını sağlayan tüm devlet büyüklerimize, ilim, irfan sahibi insanlarımıza, milletimizin her bir ferdine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Elbette hepinizin bildiği gibi milletlerin en kıymetlisi, en değerlisi şüphesiz bayraktır çünkü bayraklar hem bağımsızlığımızı hem milletimizin onur ve haysiyetini temsil eder" dedi.

Vali Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bayramları anlamlı kılan unsur bayraktır. Bayrak bilinci olmayan toplumlar dağılır, gider. Bayrak, birlik ve beraberliğimizi, bağımsızlığımızı temsil eder. Bu açıdan da yıllardır sürdürdüğümüz ve Kocaeli'de de devam ettiğimiz her bir eve, her bir iş yerine bayrak asılması ve bayramların gelincik tarlasına dönüştürülmesi, geleceğimizin teminatı evlatlarımızın bayrak şuuru ile büyümesini amaçlayan bir kampanya başlattık. Bugün itibariyle 250 bin bayrağı tüm ilçelerimize dağıtmaya başladık. Bu kampanyanın giderek daha büyük rakamlara ulaşacağından kuşkumuz ve endişemiz yok" diye konuştu.