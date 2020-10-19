Vampirden Batman olur mu?

Geçen sene Batman filminde Joker'i oynayan Joaquin Phoenix'in Oscar alacağı çok konuşulmuş, fakat bu gerçekleşmemişti. Şimdi ise 2021 yılında çıkacak olan yeni filmde Batman'ı oynayacak Robert Pattinson'un Oscar adayı olabileceği dedikoduları ağızdan ağıza dolaşmaya başladı.

Kulislerde gelecek senenin yaz aylarında vizyona girmesi beklenen yeni Batman filminde başrolü oynayacak Robert Pattinson'un bu işi layıkıyla yapıp yapamayacağı konuşuluyor. Robert Douglas Thomas Pattinson'un ismi ilk kez Harry Potter filmindeki etkili rolüyle duyulmuştu. Ünlü film serisinde tüm sahne ışıklarının Harry Potter ve iki yol arkadaşının üzerinde olması sebebiyle, Robert bu film serisinde canlandırdığı Cedric Diggory karakteri ile oldukça etkili olmuş ama adını pek fazla duyuramamıştı. Yakışıklı aktörün adını dünya çapında duyuran olay ise Twilight (Alacakaranlık) serisi oldu. Bu seride canlandırdığı yakışıklı vampir Edward Cullen karakteri, hem o zamana dek vampir ve kurt adamlarla ilgili çirkin korku filmi klişelerini yıkmış; hem de oyuncunun milyonlarca izleyici tarafından bilinmesinin önünü açmıştı.

Robert Pattinson, Alacakaranlık serisinin ardından rol aldığı filmlerde oyunculuk anlamında başarılı bir performans sergilese de, ülkemizde çok da bilinen işlere imza atamadı. Özellikle 2019 yılında usta oyuncu Willem Dafoe ile rol aldığı gerilim filmi The Lighthouse (Deniz Feneri), oyuncunun kariyerinde performans adına zirveyi zorladığı filmler arasında yer aldı.

Sanat pandemiye esir olmayacak

Gişe filmleri sıralamasında, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle bir türlü gösterime giremeyen Tenet adlı film, oyuncunun beyaz perdede gecikmeli de olsa seyircilerin karşısında çıktığı en son film olarak sıralamada yerini aldı. Bir Christopher Nolan filmi olan Tenet, pandemiye rağmen vizyona girişiyle birlikte sinemalarda ümit edilen ilgiyi gördü ve hatırı sayılır bir gişe yapmayı başardı. Pattinson bu filmde canlandırdığı Neil karakteri ile hem seyircilerden, hem de eleştirmenlerden tam not almayı başardı. Pattinson yakışıklığı sayesinde çoğunlukla duygusal romantik filmlerin karakteri gibi görünse de, kendisi farklı rol arayışları ile bundan daha fazlası olduğunu ispatlamak isteyen bir oyuncu. Ayrıca küresel pandemiye rağmen sanatçılar yeni projelerde yepyeni yüzlerle seyircinin karşısına çıkıyor. Bu konuda en cesur ve dikkat çekici girişim ise Robert Pattinson'dan geldi. 2021 yılında vizyona girmesi planlanan yeni Batman filminde Bruce Wayne, yani Kara Şövalye'yi genç Pattinson canlandıracak. Christian Bale'in başrolünde olduğu Batman üçlemesi, özellikle Heath Ledger tarafından canlandırılan Joker karakteri ile serinin ikinci filminin insanlar üzerinde oluşturduğu etki, bundan sonraki Batman filmlerinin hem çekilmesinde hem de karakterlerin canlandırılmasına çıtayı oldukça yükseğe koymuş durumda. Öyle ki, Suicide Squat filminde Jared Leto tarafından canlandırılan Joker karakteri yerden yere vurulmuş, Batman'i canlandıran Ben Affleck iyi bir oyunculuk çıkarmasına rağmen, Christian Bale'in Batman'i ile kıyaslandığında isteneni verememişti.

Standartlar çok yüksek

Batman filmleri için standartlar bu kadar yüksekken, Joaquin Phoenix tarafından 2019 yılında canlandırılan Joker karakteri, ortaya Oscar ödülünü alacak kadar büyük bir başarı koymuştu. Çoğu insan, yeni Batman filminde ana karakteri Robert Pattinson'un canlandırması konusuna önyargıyla yaklaştı. Oyunculuğu ve fiziksel yapısı, Batman gibi karanlık bir karaktere hayat vermeye yetip yetmeyeceği sinema severler tarafından tartışılmaya başlandı. Karakteristik ağız ve çene yapısına sahip birinin maske taktığında insanlar tarafından tanınıp tanınmayacağı bir başka tartışma konusu oldu.

Salgın sebebiyle insanların sinemaya gitme konusunda endişe duyduğu, yapımcıların Netflix, Amazon Prime, BluTV, Mubi gibi platformları tercih etmeyi veya sinema biletleri için indirimkodu.com üzerinden ciddi promosyonlar yapmayı düşündüğü ve salon işletmecilerinin Biletix üzerinden ne tip kampanyalar yapılabileceğinin tartışıldığı bir dönemde, milyonlarca dolarlık Batman filmini Robert Pattinson'un omuzlarına yüklemenin akıllıca hareket olup olmadığı da konuşuluyor.

Bu sorular filme destek verenlerin aklını kurcalasa da, filmin çekimlerinin yüzde 30'u bitmiş olmasına rağmen ilk fragmanı Youtube üzerinden yayınlandı. Yönetmen koltuğunun Maymunlar Cehennemi gibi bir harikaya imza atan Matt Reeves'e emanet edildiği filmin fragmanı, yeni Batman'in beklentileri karşılayacağını emarelerini taşıyor. Oldukça karanlık bir atmosferi olan filmde, çarpıcı görüntüler ve harika oyunculuklar yer aldı. Kötü karakterlerden birine hayat veren usta oyuncu Colin Farrell da, harika bir makyaj ile yeni Batman filminde seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Gelecek senenin yaz aylarında vizyona girmesi beklenen filmde 3 ya da 4 kötü karakterin yer alacağı kulislerde dönen haberler arasında yer alıyor. Kötü karakterler ise Penguen, Kedi Kadın ve Riddler olacak.

Yeşil bir tayt ve göz maskesiyle tanınan ve yeni filmde adı muhtemelen "Bilmececi" veya "Bulmacacı" olarak Türkçe'ye çevrilecek Riddler karakteri, geçmişte Jim Carrey tarafından oynanmıştı. Kedi Kadın ise geçmişte pek çok filmde yer almıştı. Michelle Pfeiffer, Halle Berry ve Anne Hathaway tarafından canlandırılan Kedi Kadın'lar dikkate çekmişti. Penguen ise kısa ve aşırı şişman bir mafya babası. Fakat kendisini suçun centilmeni olarak düşlüyor. Karakter, Danny DeVito tarafından geçmişte çok güzel oynandı. Bu 3 kötü karakter ‘Tüm Zamanların En Mükemmel Kötü Adamları' listelerinin çoğunda ilk ellide yer alıyor.

12 yaşındayken mankenlik yapmış, birkaç sene sonra Dior Homme'un yüzü seçilmiş, başarılı reklam kampanyaları kitaplaştırılmış ve 2004 yılında başladığı sinema kariyerine pek çok unutulmaz film sığdırmış bir Robert Pattinson'u Batman olarak çarpışırken izlemesinin çok ilginç olacağı şimdiden konuşuluyor.

Sinema otoriteleri, “Elimizde sadece yapboz parçaları var ve birkaç fragmana bakarak onun çıtayı bir boy daha yukarı taşıyıp taşıyamayacağı konusunda ahkâm kesmek doğru olmayabilir. Ama genç ve yakışıklı vampirimizin, Batman'in ilk ortaya çıkış zamanlarını canlandıracağı bu film için iyi hazırlandığını söylemek mümkün. Nihai eleştiriyi filmi izledikten sonra yapacak olmakla birlikte, fragmanına bakacak olursak filmin 2021 yılındaki vizyon tarihinin şimdiden sabırsızlıkla beklendiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.