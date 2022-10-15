Varol Yaşaroğlu: "Kral Şakir kitapları çocuklara okuma alışkanlığı kazandırıyor"

Çocuklarla birlikte çizim yapan Yaşaroğlu, "Kral Şakir kitapları çocuklara okuma alışkanlığı kazandırıyor" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin dünyanın tüm canlılar ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir yer olması konusunda farkındalık oluşturmak adına düzenlediği Sıfır Artık Festivali'nin ikinci gününde Türk animasyon ve karikatürist Varol Yaşaroğlu çocuklarla buluştu. Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu'nda gerçekleşen söyleşide karikatürist Yaşaroğlu, Kral Şakir Geri Dönüşüm filmine değinerek, filmin bilim insanı Mirket karakterini çocuklarla birlikte çizdi.

"Kral Şakir kitapları çocuklara okuma alışkanlığı kazandırıyor"

Kral Şakir'in çocukların aileleriyle birlikte izleyebildiği bir çizgi film olmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Yaşaroğlu, “Çocukların bizden mesaj alması çok önemli. Bu dünya artık çocukların ama ailelerin de bir mesaj alması gerekiyor. Çünkü dünyamız gittikçe daha kötüye doğru gidiyor. Biz yetişkinlerin yaptıkları yüzünden gelecek nesillere kötü bir dünya bırakıyoruz. Aslında sıfır atık dünyanın bir numaralı problemi. Ekonomik durumlar, hayat şartları derken biz büyük resmi kaçırıyoruz. Kral Şakir kitapları çocuklara okuma alışkanlığı kazandırıyor. Biz Türkiye'de bu anlamda çok büyük bir şey başardık. Çocuklar Kral Şakir kitaplarını yanlarından ayırmıyor. Her fırsatta okuyorlar. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Biz burada gerçekten çocuklara yararlı bilgiler veriyoruz ama işin içinde çok güzel macera, aksiyon ve eğlence var. O yüzden böyle ilgi çekici kitapların her zaman olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.