Vatandaşa gıda, öğrenciye internet yardımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılının 10 aylık pandemi süresince birçok konuda vatandaşlara destek verdi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce verilen desteklerin başında Pandemi gıda kolisi ve hijyen kolisi yardımı yapıldı. Kısıtlamalardan etkilenen 150 bin aileye pandemi gıda kolisi, 15 bin aileye ise pandemi hijyen kolisi yardımı yapıldı.

Covid-19 salgını nedeniyle de okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Çocukların derslerinden geri kalmaması için online dersler başlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öğrencilere yönelik olarak sunulan pandemi döneminde internet erişim hizmeti verdi. Evinde interneti olmayan öğrencilerin derslerinde geri kalmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 32 bin 326 öğrenciye internet yardımında bulundu. İnternet yardımı yüz yüze eğitim başlayana kadar devam edilecek.

İnternet erişim hizmetinin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 10 milyon liralık bir bütçeyle çevirim içi derslere katılamayan öğrencilere tablet yardımında bulundu. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle imzalanan protokol sonrasında 8 bin 30 öğrenciye tablet dağıtıldı.