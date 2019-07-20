Vatandaşı darp eden şoföre ceza

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Özel Halk Otobüsü şoförünün vatandaşı darp etmesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetleme ekiplerini harekete geçirdi.

Vatandaşların gün içerisinde yaptığı ihbarlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı denetleme ekipleri tarafından değerlendiriliyor. Değerlendirmelerin ardından güvenlik kameraları ile doğrulanan suçların cezalar kesiliyor. Araştırmalar neticesinde, vatandaşı darp eden sürücü Sebahattin G.'ye ceza verildi. Görme Engelli Şeyma Büyükurvay'a kötü davranan sürücü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Bu kapsamda, ulaşım denetleme ekipleri tarafından Darıca - Gebze hattında 502 Kod ile sefer yapan özel halk otobüsü şoförü Sebahattin G.'nin 1957 Sokak üzerinde yolcuyla kavga ettiğini belirlendi. Araç güvenlik kameralarınca görüntülenen olayda araç sürücüsü Sebahattin G.'nin vatandaşı darp ettiği görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetleme ekiplerince her iki özel halk otobüsüne yönetmelikler çerçevesinde cezai işlem uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında alınan karar ile 41 J 4074 plakalı aracın 5 gün bağlanmasına karar verildi. Şoförler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılarak ilgili kooperatiflere ve araç sahiplerine de gerekli uyarılar yapıldı.