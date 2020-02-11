Vatandaşın cep telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaşın cep telefonunu gasp ettiği iddiası ile gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Olay, 3 Şubat tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Atatürk Spor Salonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.L. isimli şahıs spor salonunda bir vatandaşın cep telefonunu gasp ederek kayıplara karıştı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamerası ve teknik incelemelerin ardından vatandaşın cep telefonunu gasp eden şahsın H.L. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla H.L. yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. H.L. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.