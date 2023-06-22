Vatandaşın güvenliği için metruk binalar yıkılıyor

Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tespit edilen binalar için yargı sürecinin tamamlanması ile birlikte yıkım kararı alınıyor. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrasında binaların yıkım işlemi gerçekleştiriliyor. Ekipler son olarak Yeniyalı Mahallesi Vişne Sokak'ta bulunan binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.