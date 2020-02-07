Vatandaşın talepleri yerine getiriliyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, saha taraması sırasında tespit edilen eksiklikleri anında gideriyor. Bu kapsamda ekipler ilk olarak Barbaros Mahallesi Kaplan Sokak'ta parke ve bordür çalışması gerçekleştirdi. Kötü durumda olan bölge, yapılan çalışma sonrasında vatandaşların daha rahat kullanım sağlayacağı şekilde hayata geçirildi.

Ekipler daha sonra Kirazlıyalı Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde de çalışma yürüttü. Yağmurlar sonrasında hafif bir çökmenin yaşandığı bölgede bordürler kaldırıldı ve alt kısmı düzenlendi. Daha sonra tekrar bordür döşenerek hem araçlar için hem de vatandaşlar için daha kullanışlı hale getirildi.