Vatandaşlar en çok banka kartı ve ehliyet kaybediyor

Kayıt altına alınan ve tutanakla sahiplerine teslim edilen eşyaların arasında en çok banka kartları ve ehliyet bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait ortak alanda unutulan eşyalar Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda muhafaza ediliyor. Eşyalarını unutan vatandaşlar, İSU Genel Müdürlüğü'nün yanındaki yeni idari binasına gelip başvuruda bulunarak eşyalarını geri alabiliyor.

Kayıt altına alınan kayıp eşyalar, Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'nden sorgulanabiliyor. Unutulan eşyalar arasında çoğunluğu banka kartı ve ehliyetler olmak üzere nüfus cüzdanları, şemsiye, gözlük, araç ve ev anahtarları, ayakkabı, cep telefonları, çantalar, içinde para bulunan cüzdanlar bulunuyor.

Zabıta Daire Başkanlığı'nda kayıp ve unutulan her türlü eşya, sahibine ulaştırılmak için muhafaza altına alıyor. Gerek duyarlı vatandaşların bizzat getirdikleri, gerekse zabıta ekiplerinin ve güvenlik ekiplerinin ulaştırdıkları eşyalar, sahiplerine teslim edilmek üzere teslim alma tutanağı ile kayıt altına alınıyor.