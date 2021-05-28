Vatandaşlar tarafından bulunan yaralı karaca tedavi için yetkililere teslim edildi

Vatandaşlar tarafından Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ormanlık alanda yaralı olarak bulunan karaca, tedavi edilmek üzere Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarına teslim edildi.

Kandıra ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bir yavru karaca bulundu. Korktuğu belirlenen karacayı sakinleştiren vatandaşlar, daha sonra yaralı yavru karacayı tedavi etmek üzere Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.