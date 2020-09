Vatandaşlar tezgahlarda hamsinin bollaşması için gün sayıyor

Kocaeli'de vatandaşlar, hamsiyi bol bol tüketebilmek için denizlerde ve tezgahlarda bollaşarak fiyatların düşmesi için gün sayıyor.

Denizlerde av sezonunun açılmasının ardından tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor. Tezgahlarda balık çeşitleri artarken, fiyatlar da yaz sezonuna oranla düşüş gösteriyor. Ancak havalar yeterince soğumadığı için hamsiler denizden çok fazla çıkmıyor. Denizden bu dönemde en çok palamut çıkarken, vatandaşlar havaların biraz daha soğuyup hamsinin bollaşması ve fiyatlarının biraz daha düşmesi için gün sayıyor.

“Şu anda hamsi biraz yüksek seyrediyor”

Yaz sezonuyla kış sezonu kıyaslandığı zaman balık fiyatlarında 15 lira, 20 lira bir düşüş olduğunu söyleyen balıkçı Samet Balcı, “Ama şu anda hamsi biraz yüksek seyrediyor. O da hem taze, günlük olması hem de şu anda denizden az çıkması biraz hamsinin fiyatını yüksek tutuyor. Ama diğer palamut olsun, istavrit olsun, barbun olsun bu tür fiyatların şu anda fiyatları düşük. Yani günlük denizden çıkan balıkların fiyatları bir hayli düşük” dedi.

“Hem fiyatları düşecektir hem de bollanacaktır”

Sezon yeni açıldığı için palamutçuluğun daha bol olduğunu belirten Balcı, “Eğer palamut çok bol olursa hamsi az olur, hamsi bol olursa palamut az olur. Bu hep denizin dengesiyle alakalı bir şeydir. Ama ilerleyen zamanlarda hem havaların soğuması hem de rüzgarlı havaların yumuşamasıyla birlikte hamside hem fiyatları düşecektir hem de bollanacaktır. Şu anda Kocaeli bölgesinde tüm balık fiyatlarını gez 10 liraya, 15 liraya bile hamsi bulabilirsin. Ama onlar pazarcıların sattığı balıklardır, yani ikinci, üçüncü kalite balıklardır. Dolapta beklemiş, buzluktan çıkmış balıklardır. Ama günlük, taze iyi bir hamsi yiyeceğim diyorsan kilosu 35-40 lira olarak seyrediyor” diye konuştu.

“Vatandaşların en çok tercih ettikleri balıklar hamsi, istavrit, palamut, çinekop, mezgit”

Tezgahlardaki balık fiyatlarını aktaran Balcı, “Bugün 600-700 gram palamutlarımızın tanesi 15 lira. Hamsimizin kilosu 40 lira. İstavritin kilosu 30 lira. Mezgitin kilosu 25 lira, Karadeniz mezgitlerinin kilosu 25 lira. Onun dışında turna mezgit 50 lira, çupra, levreğin kilosu 45 lira. Güzel çinekop balığımız var, 50 lira aynı şekilde. Şu anda çinekop balığı da yeni yeni çıkmaya başladı. Yavaş yavaş sezonu başladı. Yani bugünden itibaren 15-20 gün sonra çinekop bolluğu yaşanmaya başlar. Şu anda vatandaşların en çok tercih ettikleri balıklar hamsi, istavrit, palamut, çinekop, mezgit. Şu anda bu balıklar sezonun balıkları olduğu için bu balıkları tercih ediyorlar. Hem uygun hem de vatandaşın cebini yakmadığı için vatandaşlar bu tür balıkları tercih ediyor” şeklinde konuştu.

“Karadeniz hamsisi var mı, onu gözlemlemek için geldim”

Ailecek balığı çok sevdiklerini ve neredeyse her hafta tükettiklerini kaydeden Onur Hacıhaliloğlu, “Genelde burada Karadeniz'den gelen palamutla başlıyor sezon. Palamut fiyatları da her seneki gibi yine düşerek başladı. Hamsi çok görmedim, Marmara hamsisi gördüm. Ama onun da lezzeti Karadeniz hamsisi kadar iyi değil. Şimdi Karadeniz hamsisi var mı, onu gözlemlemek için geldim. Sezon kapalıyken bile donmuş uskumruyla ilerlemeye çalışıyoruz haftada bir. Balık tutkunuyuz diyebilirim. En çok hamsi tüketiyoruz. Ben özel olarak barbun seviyorum ama barbun gerek fiyat olarak, gerekse de bolluk olarak hamsinin yanına pek yaklaşamıyor. Hamsi biraz daha bollaşıp fiyatı biraz daha düşerse istikrarlı olarak her hafta hamsi alıp yememiz mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.

“Hamsinin zamanı geldiği zaman geleceğim”

Yaz sezonuna göre fiyatların daha iyi olduğunu dile getiren Orhan Aksoy da, “Yazın fiyatlar daha fenaydı ama şu an çok kötü değil. 50 liraya tekir alabiliyorum, yazın 50 liraya tekir alamazdık. Haftada bir ya da iki kere tüketiyoruz. Balığı çok seviyoruz. Sezonu olmadığı zaman küçük balıkları seviyoruz, istavrit, hamsi, tekir, barbun. Hamsinin zamanı geldiği zaman geleceğim. Her balığı severim ben” dedi.