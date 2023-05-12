Vatandaşlara 20 bin yerli ve milli ata tohumu

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün katılımıyla Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda başlatılan Ata Tohumu Projesi çerçevesinde içerisinde yerli tohumdan üretilen biber ve domates fideleri dağıtılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın coğrafi kimlik işaretli, yerli ve milli, doğallığını yitirmemiş, besin değerleri kaybolmamış ve tamamen organik fideleri üretici vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Yerli ve milli tarımı desteklemek, vatandaşların daha sağlıklı ve organik ürünler ile beslenmesini sağlamak amacıyla Başiskele'nin köyleri başta olmak üzere kent genelinde 10 bin domates ve 10 bin biber olmak üzere toplamda 20 bin fide dağıtımı gerçekleştirildi. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi tarımda da yerli ve milli hamleler gerçekleştirdiğini vurgulayan Başkan Özlü, milli tarım politikasını desteklemenin yanı sıra daha sağlıklı ve güçlü nesillerin yetişmesi için dört bir koldan çalıştıklarını söyledi.

Konuya ilişkin konuşan Başkan Yasin Özlü, "Bu proje çok önemli bir hamle. Çünkü biz bu ata tohumlarımızı kaybedersek, bunları ithal etmek zorunda kalıyoruz. O bizim bildiğimiz sebze ve meyveler yerine hormonlu, genetiği bozulmuş şeyleri yiyoruz. Onun için Ata Tohumu'na son dönemlerde Tarım ve Orman Bakanlığımız çok ciddi yatırımlar yapıyor. Bu fidelerimizi bakanlığımızdan temin ettik. Sertifikalı ve coğrafi kimlik işaretli, yerli tohumlarımızdan üretilen fidelerimizi hemşirelerimize dağıttık. İnşallah her sene bu projemizi fide sayılarını daha da artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.