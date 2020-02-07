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Vatandaşların banka hesaplarından 1 milyon TL vurgun yapan çeteye operasyon: 24 gözaltı

Vatandaşların banka bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyalayarak müştekilere ait internet bankacılığı hesaplarına erişim sağlayarak 1 milyon TL vurgun yaptıkları iddia edilen 24 şüpheli Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen banka hesaplarındaki paraların boşaltıldığı yönünde şikayetler sonrasında harekete geçti. Çok sayıda vatandaştan gelen şikayetlerle ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, vatandaşların banka hesaplarındaki paraların dolandırıcılar tarafından, GSM hatlarını kopyalayarak internet bankacılığı hesaplarına erişim sağlayıp boşalttıkları tespit edildi. Olayla ilgili araştırmalarını derinleştiren ekipler, çok sayıda vatandaşın banka hesabındaki parayı boşaltan şahısların aynı çete üyeleri olduğu belirlendi.



1 milyon TL'lik vurgun yapan 24 çete üyesi gözaltına alındı


Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahısların, vatandaşlar adına sahte olarak üretilen kimlik belgeleri ile bankalara tanımlı GSM hatlarını kopyalayarak internet bankacılığı hesaplarına erişim sağlayıp içerisindeki parayı havale ve EFT yöntemi ile başka hesaplara aktardıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesabında para olmayan şahıslar adına ise hızlı ihtiyaç kredisi çektikleri belirlendi. Şahısların bu yöntemle bugüne kadar 1 milyon TL vurgun yaptıkları kaydedildi. Şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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