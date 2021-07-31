Vatandaşların girmesinin yasaklandığı ormanlarda sıkı denetim

Yangın riskine karşı ormanlara girmenin yasaklandığı Kocaeli'de, hafta sonu tatilinde piknik yapmak isteyen vatandaşların yasağı ihlal etmemesi için ekipler, ormanlarda yoğun bir şekilde denetim gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Valiliği tarafından dün alınan kararla, il genelinde ormanlara girmek ve çevre temizliği için ateş yakmak yasaklandı. Alınan karar kapsamında, Kocaeli'de ormanlık alanların giriş ve çıkışları kapatıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ve polis ekipleri de ormanlarda denetim yaparak vatandaşların girmesini önlüyor. Hafta sonu tatilinde, piknik yapmak isteyen vatandaşların yasağı ihlal etmesi için ekipler denetimlerini yoğunlaştırdı. Ormanların girişlerini kapatan ekipler, orman içinde de 24 saat boyunca devriye atıyor.

"Havalarının sıcak olması sebebiyle önlemlerimizi arttırmaktayız"

Çalışmaları jandarma, itfaiye ve polis ekipleri ile birlikte sürdürdüklerini söyleyen Orman İşletme Müdürlüğü İzmit Orman İşletme Şefi Merdiye Aydın, “Orman yangılarımızın ve hava sıcaklıklarımızın artması ile ormanı koruma görevimiz devam ediyor. Vatandaşları uyararak gerek ormandan çıkarma, gerekse ateş söndürme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Şu an Gölcük'ten Gebze'ye kadar bütün ormanlarımızda onlarca ekip hareket halinde. Önümüzdeki sıcaklıklarının artmasıyla itfaiye, jandarma ve polis ekipleri ile desteklerimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın son iki gündeki duyarlılığından ötürü de teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda vatandaşlar yangınlarda bize yardımcı oluyorlar, uyarılarımızı dikkate alıyorlar. Şu ana kadar herhangi bir mukavemetle karşılaşmadık ama önümüzdeki günlerde havalarının sıcak olması sebebiyle önlemlerimizi arttırmaktayız. Mayıs ayından beri yangın olmasa bile biz uyarılarımıza devam ediyorduk. Tabi yangınların artması ile birlikte bu uyarı, ikazlar ve teyakkuz hali 24 saat esasına dayalı bir haftadan uzun bir süredir devam ediyor” dedi.