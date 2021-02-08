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Vatandaşların kirlilik sandığı İzmit Körfezi'ndeki tabakanın sebebi bambaşka çıktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, İzmit Körfezi’nin sahil şeridini kaplayan tabaka vatandaşlarda merak uyandırdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, İzmit Körfezi'nin sahil şeridini kaplayan tabaka vatandaşlarda merak uyandırdı. Bölgede incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tabakanın alg tabakası neticesinde meydana geldiği ve doğal bir oluşum olduğunu açıkladı.


Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca sahiline gelen vatandaşlar, İzmit Körfezi'nin yüzeyini kaplayan tabaka ile karşılaştı. Tabakayı gören vatandaşlar kirlilik olabileceğini düşünürken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, deniz yüzeyinde oluşan tabakanın kirlilikten kaynaklanmadığı, alg patlaması neticesinde doğal bir oluşum olarak ortaya çıktı. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise deniz yüzeyinde oluşan tabakayı, mevsim geçişlerinde gördüklerini söylediler.



“Denizde kirlilik değil, alg patlaması meydana gelmiştir”


Konu ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, görülen katmanın doğal bir oluşum olduğu belirtilerek, “Konuya ilişkin olarak ekiplerimiz tarafından yapılan incelemelerde; denizde kirlilik değil, alg patlaması meydana gelmiştir. Son günlerde mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıklarının da etkisiyle geçici olarak gözlemlenen bu olay, diğer denizlerde de meydana gelmektedir” ifadelerine yer verildi.

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