Vatandaşların şikayet ettiği bohçacılar il dışına çıkarıldı

Sakarya'dan geldikleri Kartepe'ye usulsüz satış yapan 6 bohçacı, şikayet üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından il dışına çıkarıldı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede usulsüz satış yapan şahısların vatandaşları rahatsız ettiği ihbarı üzerine inceleme başlattı. İhbar sonrasında harekete geçen ekipler, Sakarya bir araçla geldijkleri Kartepe'de satış yapmaya çalışan 6 bohçacıyı durdurdu. Usulsüz satış yaptıkları belirlenen 6 şahsa yasal işlem uygulayan ekipler, şahısların satış yapmasını engelleyerek geldikleri araçla il dışına çıkmalarını sağladı.