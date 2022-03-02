Vefat eden öğretmenin ismi kütüphanede yaşatılacak

Gölcük Çakabey Anadolu Lisesinin vefat eden müdür yardımcısı Cemil Sarı'nın ismi, Şırnak Silopi Görümlü İlkokulu'nda açılan kütüphanede yaşatılacak.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Çakabey Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan İngilizce öğretmeni Cemil Sarı, 1 Ocak Cumartesi Günü kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetmişti. Sarı'nın 2019 yılında mezun olan öğrencileri Şevval Parlak, Semanur Tedik ve Melike Oktar ise Şırnak Silopi Görümlü İlkokulu'na Cemil Sarı'nın isminin yaşatılacağı kütüphane kurulmasına karar verdi. Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi öğretmenlerinin de desteğiyle çok sayıda kitap toplayan öğrenciler, 1 aylık çalışmanın ardından Cemil Sarı Kütüphanesini kurdu.

"Bize hep iyiyi öğreten, doğru yolu gösteren bir insandı"

Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi'nden 2019 yılında mezun olduklarını ifade eden Sakarya Üniversitesi öğrencisi Şevval Parlak, "Biz üç yakın arkadaşız. Semanur Kocaeli Üniversitesi'nde, Melike ise İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde okuyor. Cemil öğretmen ile de lisede tanıştık, çok samimi olduk. Saatlerce oturur, sohbet ederdik, birlikte kahvaltılar ve iftar yapardık. Bize hep iyiyi öğreten, doğru yolu gösteren bir insandı. Yeri bizde çok farklı. 'İyi ki tanımışız' demekten kendimizi alamıyoruz. Vefatının 3. gününde kütüphane kurmak istediğimizden bahsederek kampanya başlattık. Kampanyaya büyük, küçük sayısız destek verildi. Ailesi, arkadaşları, öğrencileri, Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi öğretmenleri herkes seferber oldu. Tam 1 ay içerisinde tüm eksikler tamamlandı. Şırnak'ta ki öğretmenle akrabam aracılığıyla iletişime geçtik. Rukiye öğretmen elimiz kolumuz oldu. Tüm ihtiyaçları belirledi, bize listeler halinde gönderdi ve biz de elimizden geldiğince tüm eksikleri tamamlayıp Şırnak'a gönderdik. Şırnak Silopi Görümlü İlkokulu'na Cemil Sarı Kütüphanesi kurulmuş oldu" dedi.

Kütüphanenin açılışını 28 Şubat'ta yaptıklarını belirten Şevval Parlak, "28 Şubat Cemil öğretmenimizin doğum günüydü. 28 Şubat'lar artık hep hasretle geçecek bizim için. Ona böyle bir hediye vermek istedik. Bir tane çocuğun kalbine o kitaplar sayesinde dokunabilirsek ne mutlu bize .Hep okusunlar, öğretmenimize çok dua etsinler" diye konuştu.