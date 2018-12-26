Velilere çocuk istismarına karşı eğitim verildi

Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli uzman psikolog Betül Kına tarafından Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde velilere, çocuk istismarı konusunda eğitim verildi. Çocuk istismarı konusunda çocuklardan önce büyüklerin bilinçlenmesi gerektiğini söyleyen Betül Kına, “Yapılan araştırmalar çocuk istismarı vakalarında 10 yılda 700 kat bir artış olduğunu göstermektedir. Gizlenmiş ve üzeri örtülmüş vakalarla birlikte gerçek rakamların bunun çok daha üstünde olduğu tahmin edilmektedir. Ancak önemli olan sayısal veriler değil, yaşanan bu travmanın çocukların ruhunda bıraktığı etkidir. Bu sebeple cinsel istismar vakalarını ortadan kaldırabilmek için toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir” dedi.

İzmit Belediyesi olarak bu konuyla ilgili uzun yıllardır hem anne babalara hem de çocuklara eğitimler verdiklerini söyleyen Kına, “Çocuk istismarı üstü örtülüp geçiştirilecek bir konu olmayıp, üzerinde ciddiyetle durulacak önemli bir sorundur” diye konuştu.

Velilerin büyük bir ilgiyle takip ettikleri eğitimin sonunda Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Elif Yapıcı Kulaksız, İzmit Belediyesi'ne teşekkür etti.