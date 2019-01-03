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Velilere mahremiyet eğitimi

İzmit Belediyesi’nin velileri ve öğrencileri bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor.

İzmit Belediyesi'nin velileri ve öğrencileri bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor.


İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Kocaeli Üniversitesi öğrencileri Belediyenin uzman psikoloğu beraberliğinde İzmitli velilere mahremiyet konusunda eğitim veriliyor. Psikolog Betil Kına ve üniversite öğrencileri eğitimde çocukların gelişim sürecinde mahremiyet eğitiminin önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “ Çocuğun kendisinin, vücudunun ve özel alanlarının farkına varması, hem kendisinin sınırlarını hem de diğer insanların sınırlarının farkına varmasını sağlar. Bu aynı zamanda, çocuğun kendisini zihnen ve bedenen koruması açısından da oldukça önemlidir. Bu sebeple istismar vakalarının önüne geçebilmek, konuyla mücadele etmek bizim de sorumluluğumuzdadır. Bu konuda çocuklardan önce yetişkinleri bilgilendirmek daha önemlidir. Bu tür eğitimlerle bunu gerçekleştiriyoruz” dediler.

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