İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Villanın çatısı alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki katlı villanın çatısında yangın çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki katlı villanın çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan çatı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı.


Olay, gece saatlerinde Pelitli Mahallesi'nde bulunan iki katlı villada meydana geldi. Villanın çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri yoğun çaba gösterdi. Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından yangın söndürüldü.


Yangın sebebiyle villada hasar oluştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.