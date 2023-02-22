Viraja hızlı giren tır devrildi, sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde viraja hızlı girerek devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Yanyol Ankara istikameti Eynerce Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Fatih A. idaresindeki 41 AEB 302 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün viraja hızlı girmesi ve kontrolü kaybetmesiyle birlikte devrildi. Kazanın ardından tır sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında yol uzun süre trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.