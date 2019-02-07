İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Virajı alamayan hafriyat kamyonu, dere yatağına uçtu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda virajı alamayan hafriyat kamyonu dere yatağına uçtu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda virajı alamayan hafriyat kamyonu dere yatağına uçtu.


Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Eski İstanbul Yolu kaşıkçı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gebze istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 41 SD 423 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda virajı alamayarak dere yatağına uçtu. Kazada yaralanan olmazken, hafriyat kamyonunda maddi hasar oluştu.


Kaza yapan hafriyat kamyonu çekici yardımı ile kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.