Virüse inat kumar oynarken yakalanan 12 kişiye ceza kesildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 12 kişiye para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekipleri bir kahvehanede pandemi kurallarını hiçe sayarak kumar oynadıkları ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 12 kişiye, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal suçlarından para cezası kesildi. Kumar oynanan işletme sahi hakkında ise idari işlem başlatıldı.