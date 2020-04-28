İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarından ek ödeme paylaşımı

Kocaeli’de bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları, korona virüs ile gelen ek ödemelerini, bu uygulamadan yararlanamayan diğer hastane personelleri ile paylaştılar.

Kocaeli'de bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları, korona virüs ile gelen ek ödemelerini, bu uygulamadan yararlanamayan diğer hastane personelleri ile paylaştılar.


Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktorlar, korona virüs ile mücadele çalışmalarında kendileri ile birlikte görev yapan temizlik ve güvenlik personelleri için örnek bir davranışa imza attılar. Ortak bir karar alan doktorlar, tavan ek ödemeden yararlanamayan diğer hizmet personelleriyle gelen farkı paylaşarak dayanışma örneği sergilediler.


Örnek davranış hakkında hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Bu süreçte hekim arkadaşlarımız sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını göstermek amacıyla ek ödemelerini ek ödeme alamayan sağlık çalışanlarımızla paylaştılar. Hekim arkadaşlarımız çalışma arkadaşlarının motivasyonu, birlik ve beraberliğin devamı için böyle bir uygulama yapmayı düşündüler. Böylesine güzel bir uygulamaya imza atan, destek veren tüm personellerimiz ile gurur duyduk. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz” ifadeleri kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.