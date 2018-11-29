VM Medıcal Park Kocaeli Hastanesi, kanserle mücadelede güçlendi

Medical Park Kocaeli Hastanesi, kanserle etkin mücadele kapsamında güçlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda hastanede özel bir alana kurulan Radyasyon Onkoloji bölümü hizmete açıldı. SGK ve özel sağlık sigortaları anlaşmaları ile 1 aydır Kocaeli halkına hizmet veren bölüm küçük bir davet ile resmi olarak hizmete girdi. Açılışa hastanenin üst yönetimi, hastanenin hekimleri, çalışanları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Yaklaşık 2 senedir çalışmalarını sürdüren Onkoloji Konseyi hekimlerinin de tam kadro katıldığı açılışta, açılış konuşmasını VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Genel Müdür Uzm. Dr. Erdal İbanoğlu yaptı. Uzm. Dr. Erdal İbanoğlu: “Bildiğiniz gibi hastanemizde Medikal Onkoloji bölümüz vardı. Radyasyon Onkolojisi de uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir alandı, hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. Gerek bölgemiz gerekse hastanemiz için değerli bir bölüm. Pek çok hastamız kolaylıkla ulaşabilecek ve rahatlıkla hizmet alabilecek. Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Sinan Karabey ve ekibi artık bizlerle. Kendilerinin bilgi ve tecrübesinin yanı sıra hastaya yaklaşımları da bölge de fark yaratmaya devam edecek” dedi.

Daha sonra söz alan Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Sinan Karabey ise, “Kanser hastalığı bilgi, uzmanlık, iyi bir planlama ve tecrübenin yanında anlayış ve şefkat gerektiren hassas bir hastalık. Hastalarımızın bekledikçe endişelerinin arttığını ve vakit kaybetmek istemediklerini çok iyi biliyoruz. Bölümümüzde ilk muayeneye geldiğiniz günün ertesi günü hızlıca plan oluşturularak ışın tedavisine başlanabilmektedir. Yaklaşık olarak 1 aydır hizmet verdiğimiz VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde ekip olarak büyük bir ihtiyacı karşılayacağımıza emindik. Açılışa gelen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Radyasyon Onkolojisi nedir?

Radyoterapi, yüksek enerjili X-ışınları, elektron demetleri ve radyoaktif izotoplar yoluyla kanser hücrelerini öldürmek ve tümörleri küçültmek için kullanılan en eski ve etkili kanser tedavi metodlarından biridir. Radyasyon tedavisi ışınlanan tedavi alanındaki hücrelerin genetik materyaline zarar vererek bu hücrelerin büyüyüp, çoğalmasını önler. Radyasyon tedavisi ile kanser hücrelerinin yanı sıra normal hücrelerde hasar gördüğü halde, normal dokuların pek çoğu iyileşir ve normal fonksiyonlarını kazanırlar.