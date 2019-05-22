Voleybol Festivali'nde saha küçüklerin

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda final heyecanı Kocaeli'dde yaşanacak. Müsabakalar 22-29 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapılacak. Finallerin teknik toplantı ve kura çekimi, Uluslararası Fuar Merkezi Akçakoca toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, İzmit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Yaşar, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz, MHGK Genel Sekreteri Eyüp Bostancı ve Kocaeli Voleybol İl Temsilcisi Zülkarni Gülhan katıldı.

32 kız ve erkek takımın yöneticilerinin katıldığı teknik toplantıda kura çekimi ile 4'erli gruplar oluşturuldu. 2018-2019 Voleybol Sezonu küçükler kategorisi (Kız-Erkek) final müsabakaları 22-29 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Finale doğrudan katılan 16 takım 1.torbadan kura ile 8 grubun 1. ve 2. sırasına, gruplardan gelen 16 takım ise 2. torbadan kura ile 8 grubun 3. ve 4. sırasına yer aldı. Final etabının grup müsabakaları 22-24 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Grup müsabakaları sonunda 3. ve 4. olan 16 takım elenecek. Gruplarda 1. ve 2.sırayı alan 16 takım ise 26-29 Mayıs 2019 tarihlerinde eleme usulü final müsabakalarında karşı karşıya gelecek. Final müsabakaları gerçekleşmesinin ardından dereceye giren takımlara ödülleri törenle taktim edilecek.