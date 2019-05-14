Voleybol Midiler Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu 2018-2019 Voleybol Sezonu Midiler, Küçükler ve Yıldızlar (Kız-Erkek) Voleybol Festivaline ev sahipliği yapıyor. Müsabakalara Kız Erkek Midiler ve Küçükler kategorilerinde 32 takım Yıldızlar kategorisinde ise 16 takım katılıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu'nca düzenlenen Midiler (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı.

Uluslararası Fuar Merkezi'nde başlayan Voleybol Festivaline Kocaeli Valisi Yardımcısı Suat Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Zabıta Dairesi Başkanı Arif Usta, Türkiye Voleybol Federasyonu Altyapı Eğitim ve organizasyonlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Ersin Yılmaz, Kocaeli Voleybol İl Temsilcisi Zulkarneyn Gülhan ve çok sayıda davetli katıldı.

Karşılaşmaların başında bir açıklamada bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, organizasyonun Kocaeli'de gerçekleştirilmesinin sevindirici olduğunu ifade ederek, “Halkımızı voleybol festivaline davet ediyoruz. Gençlerimizin sporla hemhal olması ve sporla anılmasını istiyoruz. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen bu dev festivale bu yıl kentimiz ev sahipliği yapıyor. Birçok sporcu ve antrenörü misafir ediyoruz. Bu şöleni kaçırmamak lazım. Kitap fuarından sonra bu kadar büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmak mutluluk vericidir” dedi.

Şampiyonanın final etabının grup müsabakaları 13-15 Mayıs 2019 tarihlerinde oynanacak. Finale doğrudan katılan 16 takım 1.torbadan kura ile 8 grubun 1.ve 2. sırasına, gruplardan gelen 16 takım ise 2. torbadan kura ile 8 grubun 3.ve 4. sırasına yer alacak. Grup müsabakaları sonunda 3. ve 4. olan 16 takım elenecek. Gruplarda 1. ve 2.sırayı alan 16 takım ise 17-20 Mayıs 2019 tarihlerinde eleme usulü final müsabakalarında karşı karşıya gelecek. Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara ödül töreni düzenlenecek.