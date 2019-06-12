Voleybol Yıldız Kızlar Kategorisi'nde elemeli final zamanı

2019 Voleybol Sezonu Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Voleybol Festivali'nde 2018-2019 Voleybol Sezonu Yıldız Kızlar Kategorisi grup karşılaşmaları sona ererken mücadele eleme usulü final karşılaşmaları ile devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 8-13 Haziran 2019 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Voleybol Festivali'nin Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda gruplarında 1'inci ve 2'nci sırayı alan takımlar belirlendi. Yıldız Kızlar Kategorisi'nde 8 takım; 11-13 Haziran 2019 tarihlerinde eleme usulü final müsabakalarına kaldı.

Voleybol Festivali'nde 2018-2019 Voleybol Sezonu Yıldız Kızlar Kategorisi grup müsabakaları sonucunda Eczacıbaşı, Vakıfbank, Gelişim Koleji, Karşıyaka, Fenerbahçe, Karayolları, Galatasaray ve Beylikdüzü Vol. İht. elemeli final müsabakalarına kalan takımlar oldu. 8-13 Haziran 2019 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 2018 – 2019 Voleybol Sezonu Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası, 13 Haziran 2019 Perşembe günü oynanacak final karşılaşması ile tamamlanacak. Karşılaşmaların ardından dereceye giren takımların kupa ve madalyaları takdim edilecek.