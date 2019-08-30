Volkan Konak, türküleriyle 20 bin İzmitliye Zafer Bayramı coşkusunu yaşattı

KOCAELİ (İHA) – İzmit'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında açık hava konserinde sahne alan Volkan Konak, yaklaşık 20 bin kişinin doldurduğu alanda sevilen şarkılarını seslendirdi.

İzmit Belediyesi'nin organizasyonunda Volkan Konak, Seka Park Uçurtma Tepesi önünde kurulan sahnede sevenleriyle buluştu. Yaklaşık 20 bin kişinin boş yer bırakmadığı konser alanında hayranlarını selamlayan Konak, tüm İzmitlilerin Zafer Bayramını kutladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de takip ettiği konserde ünlü sanatçı Volkan Konak sevilen şarkılarıyla İzmitlileri coşturdu.

Yaklaşık 2 saat süren konserde İzmitliler zaman zaman Konak'ın şarkılarıyla horonlar oynayarak Zafer Bayramının coşkusunu türkülerle yaşadı. Konak'ın sevilen şarkılarının sonrasında konser havai fişek gösterileriyle sona erdi.