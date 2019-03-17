Yabancı eğitmenler el sanatlarını öğrendi

Erasmus Programı kapsamında Kocaeli'nde bulunan yabancı eğitmenler, KO-MEK sayesinde Türk El Sanatlarının en değerli mücevherlerinden olan Ebru ve Hat sanatı ile tanıştı.

KO-MEK, Erasmus Projesi kapsamında İsveç, İtalya, Romanya, Portekiz, Polonya ve Slovakya'dan Kocaeli'ye gelen 20 yabancı öğretmene ebru sanatını uygulamalı olarak öğretti. Usta öğreticiler, Ebru sanatının, renklerin suda dansı olarak nitelendiğini anlatarak, “Ebru sanatının varlığı yüzyıllar öncesi dayanmaktadır. Özel olarak hazırlanmış su üzerine, fırça darbeleri ve yardımcı aletlerle yapılan desenlerin kağıt üzerine aktarılma işlemdir” dedi.

Konuk eğitmenler daha sonra tekne başına geçerek usta öğreticilerin gözetiminde ebru uygulaması yaptı. Kitreli suya boyaları aktaran yabancı eğitmenler, kıl fırçalar yardımıyla boyaların birbirine karışmasını sağladı. Tekne üzerinde oluşan şekillerin tamamlanması ile de son aşamaya gelindi. Öte yandan ziyaret sırasında, ebru gibi yine KO-MEK'te yaşatılan Hat sanatı hakkında da bilgi sunuldu. Osmanlıdan günümüze kadar gelen ve usta çırak ilişkisiyle gelişen, sanatın güzel yazı yazma ustalığı olduğu kaydedilerek, detaylı bilgi verildi.