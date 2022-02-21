Yabancı öğrenciler, Gölcük'ün tarihi ve kültürel alanlarını gezdi

Kocaeli'de üniversite öğrenimi gören yabancı öğrenciler, Gölcük'ün tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek çalışmalar hakkında Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'den bilgiler aldı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek Kocaeli Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, Gölcük'ün tarihi ve kültürel alanlarını gezdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürü Volkan Şenel ile birlikte, Kervansaray Kültür Yapısını gezen öğrenciler, daha sonra Örcün'de bulunan Hattat Ali Vasfi İzmidi Hüsn-i Hat Müzesi ve Sultan Baba Türbesi'ni ziyaret etti. Müzede öğrencilerle bir araya gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, müze ve yeni yapılan Sultan Baba Mescidi ile ilgili bilgiler verdi. İlçede gezdikleri tarihi ve kültürel alanlar hakkındaki bilgileri dinleyen yabancı öğrenciler, Başkan Sezer'e teşekkürlerini sundu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.