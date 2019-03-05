Yabancı öğrenciler Kocaeli'yi tanıyor

KOCAELİ(İHA) – Uluslararası Öğrenci Birimi, Kocaeli'nde eğitim gören misafir öğrenciler için Karamürsel ve Yalova'ya bağlı komşu ilçe Altınova gezisi düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Birimi, “I Love Kocaeli” Projesi ile misafir öğrencilere Kocaeli'yi tanıtmaya devam ediyor. Uluslararası Öğrenci Birimi, Kocaeli'nde eğitim gören misafir öğrenciler için Karamürsel ve Yalova'ya bağlı komşu ilçe Altınova gezisi düzenledi. Boşnak köyü olarak bilinen Altınova ilçesine bağlı Ayazma Köyünü de gezen misafir öğrencileri farklı kültürleri tanıma fırsatı yakaladılar.

Karamürsel ve komşu ilçe Altınova gezisi, köyleri gezmekle ile başladı. Köylüler tarafından ilgiyle karşılanan misafir öğrenciler burada kendilerine ikram edilen yiyeceklerden tattı. Bu arada Ayazma köyünde halen çok sayıda vatandaşın Boşnakça konuşması ise, grupta yer alan öğrencilerin dikkatini çekti. Ülkelerinden kilometrelerce uzakta aile şefkatini hisseden misafir öğrenciler, birbirinden eğlenceli aktiviteler yaparak bu güzel güne neşe kattı.

Misafir öğrenciler, Uluslararası Öğrenci Birimi misafir öğrencilerle beraber Altınova Kaymakamlığını da ziyaret etti. Ziyaretlerde Uluslararası Öğrenci Birimi tarafından “I Love Kocaeli Proje”si detaylı olarak tanıtıldı. Proje ile Kocaeli'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin, kentin tüm güzelliklerini tanımaları ve yerel yönetimlerden haberdar olmaları sağlanıyor.