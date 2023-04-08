Yabancı uyruklu grubun bıçaklı kavgasında kan aktı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yabancı uyruklu grup arsında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Karamürsel Caddesi üzerindeki bir çay ocağının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 kişilik yabancı gurup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga neticesinde M.A., M.A. ve A.E.A. isimli 3 yabancı uyruklu şahıs yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar ardından ambulanslara alındı. Yaralılar ardından Kocaeli Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde incelmelerde bulunurken, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.