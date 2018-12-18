Yabancı uyruklu öğrencilerden ücretsiz spor okullarına yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ücretsiz spor okulları, çocuklara farklı branşlarda spor eğitimi vermeye devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun talimatıyla ve sporun tabana yayılması hedefiyle 6 yıl önce hayata geçirilen ücretsiz spor okulları, ilk ve ortaokul öğrencilerinin spor kültürüyle yetişmesine olanak sağlıyor. 12 ilçede 11 farklı ülke vatandaşı olmak üzere toplamda 555 yabancı uyruklu öğrenci, ücretsiz spor okullarının çalışmalarına doğrudan katılım gösteriyor.

12 ilçede Afganistan, Azerbaycan, Filistin, Irak, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan'dan 11 farklı ülke vatandaşı olmak üzere toplamda 555 yabancı uyruklu öğrenci, çalışmalarına doğrudan katılım gösteriyor.